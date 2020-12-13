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Sivasspor ile Antalyaspor 23. randevuda

Süper Lig’in 12.

Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan DG Sivasspor rakibi ile 23. kez karşı karşıya gelecek.


Sivasspor ve Antalyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın akşam oynanacak olan maçla birlikte 23. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 22 mücadelede Sivasspor'un 8, Antalyaspor'un ise 9 galibiyeti bulunuyor. 5 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı.


Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 60 kez gol sevinci yaşadı. Demir Grup Sivasspor rakip fileleri 31 kez havalandırırken, kalesinde ise 29 gol gördü.


İki takım en son Süper Lig'de geçen sezonunun ikinci devresinde Antalya'da'ta karşılaşmış, maç Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.



Sivasspor'da 9 eksik!


Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu mücadele öncesi 9 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve Jorge Felix'in yanı sıra korona virüs testleri pozitif çıkan 7 futbolcu, Antalyaspor karşısında takımlarını yalnız bırakacak.



Yiğido galibiyete hasret


Süper Lig'de 6 maçtır galibiyete hasret olan ve bu karşılaşmalarda sırasıyla 1'er yenilgi ve beraberlik alan Sivasspor, son maçında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, son 6 maçta 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak kötü bir grafik çizdi.



Kone, Antalya'yı boş geçmiyor


Kırmızı-beyazlı takımının deneyimli oyuncusu Arouna Kone, Sivasspor formasıyla Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı son 3 Antalyaspor maçında 2 gol ve 1 asist ile gol katkısı yapmayı başardı.

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