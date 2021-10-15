Sivasspor ile Antalyaspor 25. randevuda

Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Antalyaspor, 25. kez rakip olacak.

Sivasspor ve Antalyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 25. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 24 mücadelede Sivasspor'un 9, Antalyaspor'un da 9 galibiyeti bulunuyor. Geride kalan 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 66 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde ise 31 gol gördü.

İki takım en son Süper Lig´de geçen sezonunun ikinci devresinde Antalya'da karşılaşmış, maç 4-2 Sivasspor'un galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

Sivasspor ile Antalyaspor arasında ligde geride kalan 24 maçta alınan skorlar şöyle:

2006-2007 Sezonu

Antalyaspor: 1 - Sivasspor: 2

Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 1

2008-2009 Sezonu

Antalyaspor: 2 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 - Antalyaspor: 0

2009-2010 Sezonu

Sivasspor: 2 - Antalyaspor: 0

Antalyaspor: 3 - Sivasspor: 0

2010-2011 Sezonu

Antalyaspor: 1 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 - Antalyaspor: 1

2011-2012 Sezonu

Antalyaspor: 2 - Sivasspor: 2

Sivasspor: 2 - Antalyaspor: 1

2012-2013 Sezonu

Antalyaspor: 4 - Sivasspor: 2

Sivasspor: 2- Antalyaspor: 1

2013-2014 Sezonu

Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 3

Antalyaspor: 1 - Sivasspor: 2

2015-2016 Sezonu

Antalyaspor: 1 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 0

2017-2018 Sezonu

Sivasspor: 3 - Antalyaspor: 1

Antalyaspor: 1 - Sivasspor: 4

2018-2019 Sezonu

Antalyaspor: 2 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 - Antalyaspor: 2

2019-2020 Sezonu

Sivasspor: 2 - Antalyaspor: 1

Antalyaspor: 1 - Sivasspor: 0

2020-2021 Sezonu

Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 0

Antalyaspor: 2 - Sivasspor: 4