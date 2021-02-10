Sivasspor ile Antalyaspor yarı final için mücadele edecek

DG Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın Antalyaspor'u ağırlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sivasspor, yarın saat 17.45'de Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede 90 dakikada eşitlik olması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları turu geçen ekibi belirleyecek.

Kupada 4. randevu

Sivasspor ile Antalyaspor oynayacakları karşılaşma ile birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 3 karşılaşmada 1 kez Sivasspor galip gelirken, 2 maç beraberlikle sona erdi. Söz konusu maçlarda Sivasspor 3 kez ağları sarsarken, kalesinde ise 1 gol gördü.

Sivasspor'un kupa yolculuğu

Bu sezon Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başlayan ve rakibi Giresunspor'u 1-0 yenerek bir üst tura çıkan Sivasspor, son 16 turunda Adana Demirspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Sivasspor, tarihinde bu kupayı henüz müzesine götüremedi. 58 yıldır düzenlenen turnuvada Galatasaray, 18 kez şampiyonluk yaşadı ve bu kupayı en fazla müzesine götüren ekip oldu.

Antalyaspor kupa serüvenine 4. turdan başladı

Antalyaspor kupa macerasına 4. turdan başladı. Bu turda Pendikspor'u 2-0 ile geçen Antalya ekibi, 5. turda Boluspor'u 1-0 yenerek tur atladı. Antalyaspor, ardından son 16 turunda Bursaspor'u 3-0 yenerek çeyrek finale kaldı.

Yiğidolar'da 5 eksik

Yiğidolar'da sakatlığı bulunan Marcelo Goiano, Ziya Erdal, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa ve Serhiy Rybalka'nın dışında eksik futbolcu bulunmuyor.