Sivasspor ile Erzurumspor 4. randevuda

Süper Lig'in 23. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile BB Erzurumspor, 4. kez birbirlerine rakip olacak.

Sivasspor ile Erzurumspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 4. defa karşı karşıya gelecek. Geride kalan 3 mücadelede Sivasspor 1 kez galip gelirken, Erzurum temsilcisinin de 1 galibiyeti bulunuyor. 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor ile Erzurumspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 13 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü. Sivasspor ve Erzurum, son olarak ligin ilk yarısında karşılaşmış, maç 2-1 Sivasspor'un galibiyeti ile sona ermişti.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın oynanacak olan müsabakada Fırat Aydınus düdük çalacak.

Sivasspor'da 6 eksik

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 6 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka, Marcelo Goiano, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Aaron Appindangoye ile sarı kart cezalısı olan Robin Yalçın, Erzurumspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

Yiğidolar'da 2 isim kart sınırda

Sivasspor'un Erzurumspor ile oynayacağı maçta 2 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda 3'er sarı kartı bulunan Mustapha Yatabare ve Uğur Çiftçi Erzurumspor karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.