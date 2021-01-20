Sivasspor ile Fenerbahçe 29. randevuda

Süper Lig'in 20. haftasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Fenerbahçe, birbirlerine 29. kez rakip olacak.

Sivasspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 29. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 28 karşılaşmanın 17'sini Fenerbahçe, 6'sını Sivasspor kazandı. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 64 golüne, Demir Grup Sivasspor 38 golle yanıt verdi. Sivasspor ve Fenerbahçe, son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 2-1 kırmızı-beyazlı takımın galibiyeti ile sona ermişti. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın oynanacak olan mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Sivasspor'da 1 eksik var

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 1 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka Fenerbahçe karşısında takımını yalnız bırakacak.

Yiğidolar 4 maçtır yenilmiyor

Süper Lig'de Sivasspor 4 maçtır kaybetmiyor. Yiğidolar, oynadığı son 4 maçta 3 beraberlik ve 1 galibiyet almıştı. Fenerbahçe ise ligde 5 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

Fayçal kart sınırında

Sivasspor´un Fenerbahçe ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar´da 3´er sarı kartı bulunan Fayçal Fajr, Fenerbahçe karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.

28 maçta 102 gol atıldı

Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 28 maçta toplam 102 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 38, Fenerbahçe ise 64 kez fileleri havalandırırken, futbolseverler toplamda 102 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3.95 olarak gerçekleşti.

Maç saati hava -11 derece olacak

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, yarın Sivas'ta hava soğuk olacak. En yüksek sıcaklık değeri -3C, en düşük sıcaklık ise -12C olacak. Maç saati ise hava sıcaklığının -11C olması bekleniyor.