Sivasspor ile Gen?lerbirli?i 25. randevuda

S?per Lig'in 16. haftas?nda Lider DG Sivasspor ile Gen?lerbirli?i, yar?n 25. kez kar?? kar??ya gelecek. ?ki ekip aras?nda geride kalan 24 ma?ta DG Sivasspor'un rakibine kar?? 12 galibiyeti bulunuyor. Ba?kent temsilcisi ise Sivasspor'u 5 kez yendi. Taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayr?ld?.

S?per Lig'in 16. haftas?nda Gen?lerbirli?i deplasman?na gidecek olan lider Sivasspor, Ba?kent'ten 3 puanla d?nmeyi hedefliyor. ?ki ekibin son m?cadelesi 2017-2018 sezonunun ikinci devresinde oynan?rken, Sivasspor, Gen?lerbirli?i'ni kendi evi ve seyircisi ?n?nde 1-0 ma?lup etmi?ti. Sivasspor ile Gen?lerbirli?i aras?nda oynanan kar??la?malarda taraftarlar 5 kez sahadan 1-1 beraberlikle ayr?l?rken bu skor en fazla al?nan sonu? oldu.

Sivasspor ile Gen?lerbirli?i aras?ndaki ma?lar bol goll? ge?iyor. ?ki ekip aras?nda oynanan kar??la?malarda toplam 55 kez taraftarlar gol sevinci ya?ad?. Sivasspor 24 ma?ta rakip fileleri 30 kez havaland?r?rken, kalesinde ise 25 gol g?rd?.

R?za ?al?mbay'?n, Hamzao?lu'na ?ans? tutmuyor

Sivasspor Teknik Direkt?r? R?za ?al?mbay, Gen?lerbirli?i'nin hocas? Hamza Hamzao?lu ile kar??la?t??? 8 S?per Lig ma??n?n 6's?nda sahadan ma?lubiyetle ayr?ld?. 1 ma? ?al?mbay'?n galibiyeti ile tamamlan?rken, 1 kar??la?ma da beraberlikle sona erdi. ?al?mbay'?n Hamzao?lu'na kar?? bu 8 ma?taki tek galibiyeti Trabzonspor'u ?al??t?rd??? zaman gelmi?ti. ?al?mbayl? Trabzon, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 ma?lup etmi?ti.

Sivasspor'da 4 eksik!

Kar??la?ma ?ncesi Sivasspor'da 4 eksik bulunuyor. Sar? kart cezal?s? olan k?rm?z?-beyazl?lar?n ba?ar?l? oyuncular? Emre K?l?n? ile Fatih Aksoy'un yan? s?ra sakat olan Hugo Vieira ve Serhiy Rybalka, Gen?lerbirli?i ma??nda forma giyemeyecek.