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Sivasspor ile Göztepe 17. kez karşılaşacak

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Göztepe, 17. kez birbirlerine rakip olacak.


Sivasspor ile Göztepe Süper Lig´in 3. hafta maçında Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu´nda karşılaşacak. Bu mücadele ile iki ekip 17. kez karşı karşıya gelecek. 2 takım daha önce futbol tarihinde oynanan 16 maçta Sivasspor 5 kez galibiyetle ayrılırken, 8 maçtan da Göztepe sahadan galip ayrıldı. 3 Mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda kırmızı-beyazlılar 26 gol atarken kalesinde 34 gole engel olamadı.


İki ekip daha önce Sivas'ta 8 kez karşılaştı. Sivasspor 3 kez galip ayılırken, İzmir temsilcisi de 3 kez sahasından galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor ile Göztepe arasında en ilginç skorlu maç ise 1977-1978 sezonunda oynanan Göztepe´nin Sivasspor´u 7-0 yendiği maç oldu.


Yarın oynanacak olan müsabaka saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Burak Şeker düdük çalacak.


Sivasspor - Göztepe arasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar:


1977-1978 Sezonu


Sivasspor: 1 - Göztepe: 4


Göztepe: 7- Sivasspor: 0


2000-2001 Sezonu


Sivasspor: 2 - Göztepe: 2


Göztepe: 4- Sivasspor: 3


2003-2004 Sezonu


Sivasspor: 1- Göztepe: 1


Göztepe: 2- Sivasspor: 1


2016-2017 Sezonu


Sivasspor: 3 - Göztepe: 0


Göztepe: 0 - Sivasspor: 1


2017-2018 Sezonu


Sivasspor: 2 - Göztepe: 3


Göztepe: 1- Sivasspor: 0


2018-2019 Sezonu


Sivasspor: 2 - Göztepe: 0


Göztepe: 3 - Sivasspor: 3


2019-2020 Sezonu


Sivasspor: 1 - Göztepe: 0


Göztepe: 3 - Sivasspor: 1


2020-2021 Sezonu


Sivasspor: 0 - Göztepe: 1


Göztepe: 3 - Sivasspor: 5

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