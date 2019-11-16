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Sivasspor ile il protokolü dostluk maçı yaptı

Sivasspor teknik heyeti ile Sivas il protokolü, dostluk maçında karşı karşıya geldi.


Sivasspor teknik heyeti; Sivas il protokolü ve kaymakamlardan oluşan takımla dostluk maçında karşılaştı. Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde oynanan maç renkli ve bir o kadar da çekişmeli görüntülere sahne oldu. 30 dakikalık iki devre şeklinde oynanan mücadelede Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Sivas Valisi Salih Ayhan performanslarıyla dikkat çekti.


Beraberlikle sona eren mücadelenin ardından iki takım da birbirini tebrik etti.

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