Sivasspor ile Karacabey Belediye çeyrek final için mücadele edecek

DG Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın Karacabey Belediye Spor'u konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Sivasspor, yarın saat 14.30'da sahasında TFF 2. Lig takımlarından Karacabey Belediye Spor ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede 90 dakikada eşitlik olması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları turu geçen takımı belirleyecek.

Sivasspor ile Karacabey Belediye bu karşılaşma ile birlikte ilk kez resmi bir müsabakada birbirlerine rakip olacak.

Karacabey kupaya 4. turdan başladı

Karacabey Belediye Spor, kupa macerasına 4. turdan başladı. Bu turda Bandırmaspor'u 3-0 ile geçen Bursa ekibi, 5. Tur'da Giresunspor'u 5-0 yenerek tur atladı ve son 16 Turuna kaldı. Karacabey, 2. Lig'de oynadığı 20 müsabakada 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 33 puanla 8. sırada bulunuyor. Karacabey, bu mücadelelerde 25 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.