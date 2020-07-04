İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivasspor ile Kasımpaşa 20. randevuda

Süper Lig’in 30.

Süper Lig'in 30. hafta maçında Kasımpaşa ile Sivasspor birbirlerine karşı 20. kez rakip olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda yarın saat 18.30'da oynanacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.


Kasımpaşa ile Sivasspor Süper Lig'de yarın oynanacak olan maçla birlikte 20. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 19 karşılaşmada kırmızı-beyazlıların 7, Kasımpaşa'nın da 5 galibiyeti bulunuyor. 6 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı.


İstanbul'da oynanan 9 karşılaşmada ise Yiğidolar 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, 4 kez de rakibine mağlup oldu.



Yiğidolar'da 2 futbolcu sınırda


Sivasspor'un Kasımpaşa ile oynayacağı maçta 2 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye ve kaleci Mamado Samassa, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev yapamayacaklar.



Maçlar bol gollü geçiyor


Sivasspor ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşmalar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 19 maçta toplam 56 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 29, Kasımpaşa ise 27 kez fileleri havalandırırken, futbolseverler toplamda 56 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3.03 olarak gerçekleşti.



Kasımpaşa'ya golleri Kone atıyor


Sivasspor forması giyen Arouna Kone'nin Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Kasımpaşa oldu. 5 gol atan deneyimli oyuncu Kone, İstanbul ekibinin filelerini havalandırdığı son iki karşılaşmada da duble yaptı.



Çalımbay'ın Kasımpaşa istatistiği


Kasımpaşa deplasmanında çıktığı son iki Süper Lig maçını Antalyaspor ve Trabzonspor'un başında gol yemeden kazanan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Sivasspor Teknik Direktörü olarak Kasım 2010 ve Şubat 2013'te iki kez konuk olduğu bu deplasmandan gol atamadan mağlubiyetle dönmüştü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.