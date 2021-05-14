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Sivasspor ile Kasımpaşa 22. kez karşılaşacak

Süper Lig´in son haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Kasımpaşa, 22.

kez rakip olacak.


Sivasspor ile Kasımpaşa, Süper Lig´in 42. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 22. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 21 karşılaşmada kırmızı-beyazlılar 7, Kasımpaşa´nın da 6 galibiyeti bulunuyor. 7 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı. Bu maçlarda Yiğidolar rakip fileleri 29 kez havalandırırken kalesinde ise 29 gole engel olamadı.


İki takım arasındaki en farklı maç ise 2013-2014 sezonunun ikinci yarısında oynandı. İstanbul temsilcisi sahasında Sivasspor'u 6-2 yenmişti.


Sivasspor ile Kasımpaşa son olarak bu sezonun ilk devresinde İstanbul'da karşılaşmış, maç Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğü ile sona ermişti.


Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa arasındaki oynanan maçlarda alınan skorlar şöyle:



2007-2008 Sezonu


Sivasspor: 4 - Kasımpaşa: 0


Kasımpaşa: 0 - Sivasspor: 4



2009-2010 Sezonu


Kasımpaşa: 2 - Sivasspor: 2


Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 1



2010-2011 Sezonu


Kasımpaşa: 2 - Sivasspor: 0


Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 1



2012-2013 Sezonu


Kasımpaşa: 1 - Sivasspor: 0


Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 0



2013-2014 Sezonu


Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 2


Kasımpaşa: 6 - Sivasspor: 2



2014-2015 Sezonu


Kasımpaşa: 0 - Sivasspor: 0


Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 1



2015-2016 Sezonu


Kasımpaşa: 2 - Sivasspor: 1


Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 0



2017-2018 Sezonu


Kasımpaşa: 2 - Sivasspor: 3


Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 2



2018-2019 Sezonu


Sivasspor: 0 - Kasımpaşa: 3


Kasımpaşa: 1 - Sivasspor: 3



2019-2020 Sezonu


Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 0


Kasımpaşa: 0 - Sivasspor: 0



2020-2021 Sezonu


Kasımpaşa: 2 - Sivasspor: 0

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