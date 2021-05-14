Sivasspor ile Kasımpaşa 22. kez karşılaşacak

kez rakip olacak.

Sivasspor ile Kasımpaşa, Süper Lig´in 42. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 22. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 21 karşılaşmada kırmızı-beyazlılar 7, Kasımpaşa´nın da 6 galibiyeti bulunuyor. 7 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı. Bu maçlarda Yiğidolar rakip fileleri 29 kez havalandırırken kalesinde ise 29 gole engel olamadı.

İki takım arasındaki en farklı maç ise 2013-2014 sezonunun ikinci yarısında oynandı. İstanbul temsilcisi sahasında Sivasspor'u 6-2 yenmişti.

Sivasspor ile Kasımpaşa son olarak bu sezonun ilk devresinde İstanbul'da karşılaşmış, maç Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğü ile sona ermişti.

Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa arasındaki oynanan maçlarda alınan skorlar şöyle:

2007-2008 Sezonu

Sivasspor: 4 - Kasımpaşa: 0

Kasımpaşa: 0 - Sivasspor: 4

2009-2010 Sezonu

Kasımpaşa: 2 - Sivasspor: 2

Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 1

2010-2011 Sezonu

Kasımpaşa: 2 - Sivasspor: 0

Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 1

2012-2013 Sezonu

Kasımpaşa: 1 - Sivasspor: 0

Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 0

2013-2014 Sezonu

Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 2

Kasımpaşa: 6 - Sivasspor: 2

2014-2015 Sezonu

Kasımpaşa: 0 - Sivasspor: 0

Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 1

2015-2016 Sezonu

Kasımpaşa: 2 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 0

2017-2018 Sezonu

Kasımpaşa: 2 - Sivasspor: 3

Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 2

2018-2019 Sezonu

Sivasspor: 0 - Kasımpaşa: 3

Kasımpaşa: 1 - Sivasspor: 3

2019-2020 Sezonu

Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 0

Kasımpaşa: 0 - Sivasspor: 0

2020-2021 Sezonu

Kasımpaşa: 2 - Sivasspor: 0