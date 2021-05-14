Sivasspor ile Kasımpaşa 22. kez karşılaşacak

Süper Lig´in son haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Kasımpaşa, 22.
kez rakip olacak.
Sivasspor ile Kasımpaşa, Süper Lig´in 42. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 22. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 21 karşılaşmada kırmızı-beyazlılar 7, Kasımpaşa´nın da 6 galibiyeti bulunuyor. 7 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı. Bu maçlarda Yiğidolar rakip fileleri 29 kez havalandırırken kalesinde ise 29 gole engel olamadı.
İki takım arasındaki en farklı maç ise 2013-2014 sezonunun ikinci yarısında oynandı. İstanbul temsilcisi sahasında Sivasspor'u 6-2 yenmişti.
Sivasspor ile Kasımpaşa son olarak bu sezonun ilk devresinde İstanbul'da karşılaşmış, maç Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğü ile sona ermişti.
Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa arasındaki oynanan maçlarda alınan skorlar şöyle:
2007-2008 Sezonu
Sivasspor: 4 - Kasımpaşa: 0
Kasımpaşa: 0 - Sivasspor: 4
2009-2010 Sezonu
Kasımpaşa: 2 - Sivasspor: 2
Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 1
2010-2011 Sezonu
Kasımpaşa: 2 - Sivasspor: 0
Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 1
2012-2013 Sezonu
Kasımpaşa: 1 - Sivasspor: 0
Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 0
2013-2014 Sezonu
Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 2
Kasımpaşa: 6 - Sivasspor: 2
2014-2015 Sezonu
Kasımpaşa: 0 - Sivasspor: 0
Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 1
2015-2016 Sezonu
Kasımpaşa: 2 - Sivasspor: 1
Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 0
2017-2018 Sezonu
Kasımpaşa: 2 - Sivasspor: 3
Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 2
2018-2019 Sezonu
Sivasspor: 0 - Kasımpaşa: 3
Kasımpaşa: 1 - Sivasspor: 3
2019-2020 Sezonu
Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 0
Kasımpaşa: 0 - Sivasspor: 0
2020-2021 Sezonu
Kasımpaşa: 2 - Sivasspor: 0