Sivasspor ile Konyaspor 28. randevuda

DG Sivasspor ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın oynayacakları maçla birlikte 28. kez karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor, Konyaspor'u konuk edecek. İki takım, bu müsabakayla birlikte 28. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 27 lig müsabakasında Sivasspor 10 kez galip gelirken, Konyaspor ise 8 defa kazanan taraf oldu. 9 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Yiğidolar rakip fileleri 28 kez havalandırırken, kalesinde 29 gole engel olamadı.

İki takım arasındaki en farklı skorlu maç, 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında oynanan ve Konyaspor'un sahasında 5-0 kazandığı mücadele olmuştu.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Ziya Erdal, Konyaspor karşısında görev yapamayacak.

Rıza Çalımbay'ın Konya şansı

Bugüne kadar Konyaspor'u konuk ettiği 10 Süper Lig maçının sadece 1'ini kaybeden Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, söz konusu maçlarda 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.