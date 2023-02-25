Sivasspor ile Sivas Belediyespor yardım maçında karşılaştı

Sivasspor gelirleri deprem bölgesine bağışlanmak üzere karşılaştığı Sivas Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Sivasspor ile TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, gelirleri depremlerde zarar görenlere ve AFAD'a bağışlanmak üzere dostluk maçı düzenlendi. Sivasspor Tesisleri'nde oynanan maçın başlangıcında depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Maç sırasında taraftarlar depremde hayatını kaybedenler için destek sloganları attı.

Maça Sivasspor Ali Şaşal, Aladdin Okumuş, Goutas, Aaron, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Charisis, Samu Saiz, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel ve Leke James 11'i ile çıktı. Sivas Belediyespor'da ise ilk 11'de Taha Demirtaş, Murat Uslu, Mehmet Bağlı, Gökhan Çetinus, Halil Koçer, Emre Balki, Kaan Dorak, Sefa Gundak, Güray Gazioğlu, Ozan Kılıçoğlu ve Mutlu Doğan görev aldı. Ev sahibi ekip Sivasspor, 27'de Hakan Arslan, 60'da Aaron ve 87'de Caicedo'nun bulduğu gollerle maçtan 3-0 galibiyetle ayrıldı.