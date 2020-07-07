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Sivasspor ile Yeni Malatyaspor 6. randevuda

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor, yarın oynanacak mücadeleyle birlikte birbirlerine 6.

kez rakip olacak.


Süper Lig'in 31 haftasında DG Sivasspor, yarın sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Saat 18.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. İki takım, yarınki müsabakayla birlikte 6. birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 5 maçın 3'ünden Sivasspor, 1'inden de Yeni Malatyaspor galibiyetle ayrıldı. 1 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.


Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçlarda taraflar 17 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor, 5 maçta rakip fileleri 11 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.


Sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan mücadele 3-1 Yiğidolar'ın üstünlüğü ile sona ermişti.



Sivasspor'da 2 futbolcu kart sınırında


DG Sivasspor'un Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçta 2 oyuncusu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye ve kaleci Mamado Samassa, Malatya karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe müsabakasında görev alamayacaklar.



Sivasspor 3 maçtır kazanamıyor


Sivasspor, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçtan galip ayrılamadı. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda 7 maçtır üç puan sevinci yaşayamadı.

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