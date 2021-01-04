Sivasspor ile Yeni Malatyaspor 7. randevuda

Süper Lig'in 17. haftasında karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor ile DG Sivasspor, 7. kez birbirlerine rakip olacak.

Yeni Malatyaspor ve Sivasspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 7. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 6 maçın 3'ünden Sivasspor, 2'sinden de Yeni Malatyaspor galibiyetle ayrılırken, 1 maç ise beraberlikle sona erdi. Sivasspor ile Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 18 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor 6 maçta rakip fileleri 11 kez havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Sivasspor ve Yeni Malatyaspor son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 1-0 Yeni Malatyaspor'un üstünlüğü ile sona ermişti.

Yeni Malatya Stadyumu'nda yarın oynanacak olan mücadelede Sarper Barış Saka düdük çalacak.

Sivasspor'da 2 eksik!

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 2 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve sarı kart cezalısı olan Isaac Cofie Yeni Malatyaspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

Fayçal Fajr sınırda

Sivasspor'un Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda 3'er sarı kartı bulunan başarılı futbolcu Fayçal Fajr, Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.