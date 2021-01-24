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Sivasspor, İstanbul'a ulaştı

Süper Lig’de Kasımpaşa ile karşılaşacak DG Sivasspor, hava yoluyla İstanbul’a geldi.

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak DG Sivasspor, hava yoluyla İstanbul'a geldi.


Süper Lig'in 21. hafta maçında yarın İstanbul'da Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor, 22 kişilik kafileyle Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.


Daha sonra kırmızı-beyazlı ekip kampa yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.


Kasımpaşa ile Sivasspor ligde ilk yarının son hafta maçında yarın saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mert Güzenge düdük çalacak.

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