Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak DG Sivasspor, İstanbul'a ulaştı.

Süper Lig'in 29. hafta maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor, 19 kişilik kafileyle Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Yiğidolar havalimanında bir grup taraftar tarafından karşılandı.

Galatasaray ile Sivasspor yarın saat 19.00'da T.T. Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan görev yapacak.