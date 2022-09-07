Sivasspor - İstanbulspor maçı Hüseyin Göçek yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak DG Sivasspor-İstanbulspor maçında hakem Hüseyin Göçek görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 11 Eylül Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.00'da başlayacak olan Sivasspor - İstanbulspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Ata Yıldırım ve Samet Çavuş yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tarık Güldal olacak.