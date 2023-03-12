Sivasspor, İstanbulspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig’de İstanbulspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı.
İstanbulspor ile Sivasspor yarın saat 20.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapacak.