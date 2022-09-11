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Sivasspor - İstanbulspor maçının VAR'ı Erkan Engin

DG Sivasspor’un bugün sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Erkan Engin oldu.

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Erkan Engin oldu.


Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor, İstanbulspor'u konuk edecek. Saat 17.00'da başlayacak mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Ata Yıldırım yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tarık Güldal olacak.


Bu müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin'e, AVAR olarak Özgüç Türkalp eşlik edecek.

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