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Sivasspor, İzmir'e ulaştı

Süper Lig’de Göztepe ile karşılaşacak DG Sivasspor İzmir’e ulaştı.

Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşacak DG Sivasspor İzmir'e ulaştı.


Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Sivasspor, Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla İzmir'e gitti. Adnan Menderes Havalimanı'na inen kırmızı-beyazlılar, İzmir'de kamp yapacağı otele geçti. Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.


Göztepe ile Sivasspor 20 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yasin Kol görev yapacak.

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