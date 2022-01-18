İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor Kadın Futbol Takımı, İzmir'e gitti

Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2021-2022 Sezonu B Grubu 5.

hafta maçında Konak Belediyespor ile yapacağı maç için İzmir'e gitti.


Sivasspor Kadın Futbol Takımı ligin 5. hafta maçını yarın Atatürk Stadyumu 1 nolu yan sahada Konak Belediyespor ile oynayacak.


Kırmızı-beyazlı kafile, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla 1 saat 30 dakikalık uçuşun ardından İzmir'e ulaştı. Sivasspor, Adnan Menderes Havalimanı'ndan kamp yapacağı otele geçti.


Konak Belediyespor ile Sivasspor, yarın saat 12.00'da Atatürk Stadyumu 1 nolu yan sahada karşılaşacak. Mücadelede hakem Cenk Tunahan Yıldırım görev yapacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.