Sivasspor Kadın Futbol Takımı'na Nikaragualı transfer!

Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Nikaragualı defans Yorcelly Abella'yı kadrosuna kattı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yiğidolar bu kapsamda Nikaragualı defans oyuncusu Yorcelly Abella'yı resmen renklerine bağladı.

20 yaşındaki oyuncu kırmızı-beyazlı takım ile sözleşme imzaladı. Abella'nın hafta içi oynanacak olan Hakkarigücüspor maçının kadrosunda yer alacağı da öğrenildi.