Sivasspor “Kadına şiddete hayır” dedi

Sivas Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla D.G. Sivasspor Kulübü'ne ziyarette bulundu. Antrenman öncesi Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla bir araya gelen Sivas Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışanları, kadına yönelik şiddet ile ilgili pankartlar açarak toplu fotoğraf çektirdi.

“Esefle kınıyoruz”

Sivasspor'un kaptanı Ziya Erdal, ‘Kadına şiddete hayır' diyerek, “Kadınlar bize Rabbimizin emanetidir. Bunun başlıca sebepleri var. Günümüzdeki yaşam tarzından dolayı kadın kadına da şiddet uyguluyor ama daha çok kadınlar erkeklerden şiddet görüyor. Aciz insan kadına el kaldırır, şiddet uygular. Bunu biz esefle kınıyoruz. Sonuçta onlar bize Rabbimizin emanetidir. Peygamber efendimiz 'cennet annelerin ayakları altındadır' buyurmuştur. Her kadın bir anne adayıdır. Kadına şiddet imansızlıktan da olabilir. Bilgisizlik, cahillik gibi birçok faktör bir araya geldiği zaman şiddeti tetikliyor. Malum insanların psikolojisi de son zamanlarda iyi değil. Onun için ben erkeğim, güçlüyüm diye düşünerek kadına şiddeti hemen uyguluyoruz. Bu sıkıntılı bir durum. Ama dediğim gibi kadına kadın da şiddet uygulayabiliyor. İnşallah bunu azaltırız diye düşünüyorum. İnşallah bilinçli insanlar çoğalır, toplumumuz düzelir diye düşünüyorum. Kadına şiddete hayır diyoruz” diye konuştu.

“Kanunlar biraz daha caydırıcı olmalı”

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise kanunların bu konuda daha sert olması gerektiğini ifade ederek, “Çünkü kadına bırakın şiddeti, dokunmak bile doğru şey değil. O nedenle kanunların biraz daha caydırıcı olması gerekiyor. Onlar çıkarsa zannediyorum bunun kökü kazınır. Ondan sonra bir sorun olacağını zannetmiyorum. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin görsel ve yazılı medyada yer alması; bir bakıma doğru, bir bakıma abartarak yapılması da kötü. Ama eğer basında yer almasaydı belki sizler de üzerine bu kadar düşmeyecektiniz. Şu anda gündeme gelmesi sonucu üzücü olaylar da yaşanıyor ama bir bakıma bunun üstüne çok gitmek gerekiyor. Kadıncağızı dövüyor, şiddet uyguluyor 1 gün kalıyor, sonra da bırakıyorlar. Her ne kadar kadın haksız olsa da öyle davranmaması gerekiyor bir erkeğin. Medeni bir şekilde ayrılır gidersin. Böyle dövme ile veya şiddet uygulama ile olmuyor” dedi.