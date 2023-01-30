Sivasspor kafilesi 5 eksikle Alanya'da

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta maçında yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, Alanya'ya gitti. Kırmızı-beyazlı takımda 5 futbolcu kafilede yer almadı.

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün öğlen kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 23 kişilik kafileyle Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla Gazipaşa - Alanya Havalimanı'na iniş yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı. Kafileyi Alanya'da Sivas Valisi Yılmaz Şimşek karşıladı.

Alanyaspor ile Sivasspor yarın saat 17.00'de Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yiğit Arslan görev yapacak.

Kırmızı-beyazlı ekibin kafilesinde şu sporcular yer alıyor:

“Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Alaaddin Okumuş, Robin Yalçın, Mehmet Albayrak, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Dimitrios Goutas, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Kader Keita, Isaac Cofie, Charis Charisis, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Samu Saiz, Ahmed Musa, Max Gradel, Emre Gökay, Mustapha Yatabare, Karol Angielski, Jordy Caicedo.”