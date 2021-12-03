İhlas Haber Ajansı

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Sivasspor kafilesi Alanya'ya ulaştı

A.

Alanyaspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, hava yoluyla Alanya'ya ulaştı.


Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta maçında yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, 21 kişilik kafileyle Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla Gazipaşa - Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.


Alanyaspor ile Sivasspor yarın saat 13.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

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