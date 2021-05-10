Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor, İstanbul'a ulaştı.

Süper Lig'in 41. haftasında yarın Fenerbahçe'nin konuğu olacak Sivasspor, 20 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Kafilede Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Asbaşkan Faruk Taşseten de yer aldı.

Yiğidolar, bugün Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.