İhlas Haber Ajansı

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Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

Süper Lig’de Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor, havayoluyla İstanbul’a ulaştı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor, havayoluyla İstanbul'a ulaştı.


Süper Lig'in 4. hafta maçında yarın İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, 22 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.


Fenerbahçe ile Sivasspor yarın saat 17.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Halis Özkahya görev yapacak.

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