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Sivasspor kafilesi İzmir'e ulaştı

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe ile karşılaşacak olan DG Sivasspor İzmir’e ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşacak olan DG Sivasspor İzmir'e ulaştı.


Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Sivasspor, Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla 1 saat 30 dakikalık uçuşun ardından İzmir'e ulaştı. Kırmızı-beyazlılar, Adnan Menderes Havalimanı'ndan kamp yapacağı otele geçti.


Kafilede Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz, Asbaşkanlar Faruk Taşseten ve Mehmet Boyraz da yer aldı.


Göztepe ile Sivasspor, yarın saat 17.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.

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