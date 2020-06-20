Sivasspor kafilesi Konya'ya gitti

Süper Lig'in 28. hafta maçında deplasmanda İH. Konyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, havayolu ile Konya'ya gitti.

Süper Lig'de yarın deplasmanda İH. Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 21 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla Konya'ya gitti. Kırmızı-beyazlılar, Konya2da kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Konyaspor ile Sivasspor, 21 Haziran Pazar günü 21.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaşacak ve mücadelede Halil Umut Meler görev yapacak.