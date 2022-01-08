Sivasspor kafilesi Konya'ya ulaştı

Spor Toto Süper Lig'de İH Konyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, hava yoluyla Konya'ya ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında yarın Konya'da Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, 21 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla Konya Havalimanı'na iniş yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor'un kafilesinde şu sporcular yer alıyor:

Aaron Appindangoye, Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Leke James, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Pedro Henrique, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi.

Kafilede Kulübün Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz ile As Başkanlar Faruk Taşseten ile Mehmet Ali Topal da yer aldı.