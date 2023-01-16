İhlas Haber Ajansı

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Sivasspor kafilesi kupa maçı için Kayseri'ye gitti

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın Karacabey Belediyespor ile karşılaşacak DG Sivasspor Kayseri’ye gitti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Karacabey Belediyespor ile karşılaşacak DG Sivasspor Kayseri'ye gitti.


Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Kayseri'de Karacabey Belediyespor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün öğlen kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 21 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak Kayseri'ye hareket etti.


Sivas 4 Eylül Stadyumu çimlerinde ki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri Stadyumu'nda oynanacak mücadele yarın saat 14.30'da oynanacak.

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