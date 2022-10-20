Sivasspor kafilesi Trabzon'a gitti

Spor Toto Süper Lig’in 11.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, Trabzon'a gitti.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 22 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak Trabzon'a hareket etti.
Yiğidolar yarın Trabzon'da yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Kırmızı-beyazlı takımın kafilesinde şu sporcular yer alıyor:
"Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Murat Paluli, Alaaddin Okumuş, Mehmet Albayrak, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Kader Keita, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Dia Saba, Charis Charisis, Clinton N'jie, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Karol Angielski, Mustapha Yatabare."