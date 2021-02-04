Sivasspor kaleci Muammer'in sözleşmesini uzattı

DG Sivasspor’un kalecilerinden Muammer Zülfikar Yıldırım’ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi 2024’e kadar uzatıldı.
DG Sivasspor'un kalecilerinden Muammer Zülfikar Yıldırım'ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun kaleci Muammer Yıldırım ile ilgili bilgi ekranında yer alan bilgiye göre, kırmızı-beyazlı kulüp, 30 yaşındaki futbolcu ile sözleşme yeniledi. Yıldırım'ın yeni sözleşmesi Mayıs 2024'te sona erecek.
2019 sezonunda Kayserispor'dan Sivasspor'a transfer olan Muammer, kırmızı-beyazlı kulüpte bu zamana kadar 3 müsabakaya çıktı. Muammer, Sivasspor kariyerinde toplamda 226 dakika kırmızı-beyazlı formayı giydi.