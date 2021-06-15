İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivasspor kaleci Samassa'ya teşekkür etti

DG Sivasspor, takımdan ayrılan Malili file bekçisi Mamadou Samassa’ya teşekkür etti.

DG Sivasspor, takımdan ayrılan Malili file bekçisi Mamadou Samassa'ya teşekkür etti.


Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kaleci Mamadou Samassa ile yolların ayrıldığı anımsatıldı.


Açıklamada, “15 Haziran 2019 tarihinde renklerimize bağladığımız Mamadou Samassa'nın sözleşmesi sona erdi. Samassa'ya bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.