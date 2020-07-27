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Sivasspor kan bağışına destek istedi

Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor, kan bağışı kampanyasına destek istedi.


Kırmızı-beyazlı ekibin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda tüm taraftarlardan Türk Kızılay'ın yürütmüş olduğu kan bağışına destek verilmesi istenildi.


Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:


“Haydi Demir Grup Sivasspor taraftarı iyilik aşkına, kan bağışına. Tüm dünyada yaşanan Kovid-19 salgını ve yaz dönemi nedeniyle kan bağışlarında düşüş yaşanmaktadır. Kan stoklarının sürekliliğini sağlayabilmek için sizleri 1 ünite kan bağışı yaparak 3 kişinin hayatının kurtarılmasına vesile olmaya davet ediyoruz. En yakın kan bağış noktasını öğrenmek için www.kanver.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.”

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