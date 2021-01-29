Sivasspor kar altında çalıştı

Süper Lig'in 22. haftasında yarın Alanyaspor'a konuk olacak Sivasspor, bugün kar yağışı altında yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Ümit Milli Takımından dönen Kerem Atakan Kesgin de, Alanyaspor maçının son çalışmasında takımla birlikte idmanda yer aldı.

Sivasspor antrenmanın ardından uçakla Alanya'ya gidecek ve kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başlayacak.