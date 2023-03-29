Sivasspor kar altında çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün yoğun kar yağışı altında yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor ile Başakşehir 09 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kırmızı-beyazlılar Hatayspor'un deprem nedeniyle ligden çekilmesiyle 27. haftayı maç yapmadan geçirecek.