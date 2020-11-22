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Sivasspor, Karabağ maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4.

maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Fatih Karagümrük müsabakasında forma giyen sporcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, daha sonra yarım sahada çift kale maç yaptı.


Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.


Karabağ ile Sivasspor, 26 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.

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