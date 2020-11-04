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Sivasspor, Karabağ maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3.

maçında yarın Karabağ ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kampa, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.


Antrenmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz da takip etti. Yiğidolar idmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyeme başladı.


Sivasspor ile Karabağ maçında yarın 20.55'de Yeni 4 Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Sandro Scharer görev yapacak.

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