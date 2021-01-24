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Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır

Süper Lig’in 21.

Süper Lig'in 21. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.


Sivasspor, antrenmanın ardından uçakla İstanbul'a gidecek ve kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başlayacak.

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