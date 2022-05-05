Sivasspor - Kasımpaşa maçını Ali Şansalan yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak DG Sivasspor-Kasımpaşa maçında hakem Ali Şansalan görev yapacak.

Süper Lig'in 36. haftasında 7 Mayıs Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'de oynanacak olan Sivasspor - Kasımpaşa maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi interner sitesinden yapılan duyuruya göre, Sivasspor ile Kasımpaşa karşılaşmasında Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ali Tuna ve Ömer Tevfik Özkoç yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.