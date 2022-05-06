Sivasspor - Kasımpaşa rekabetinde 24. randevu

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Kasımpaşa, 24. kez rakip olacak.

Sivasspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 24. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 23 karşılaşmada kırmızı-beyazlıların 9, Kasımpaşa'nın da 7 galibiyeti bulunuyor. 7 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Taraflar arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 65 gol atıldı. Sivasspor rakip fileleri 34 kez havalandırırken, kalesinde ise 31 gol gördü.

Sivas'ta oynanan 11 karşılaşmada ise Yiğidolar 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederken, 2 kez de rakibine mağlup oldu.

Sivasspor ile Kasımpaşa en son bu sezonun ilk devresinde İstanbul'da karşılaşmış ve maç 3-1 Sivas ekibinin üstünlüğü ile sona ermişti.

Yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Ali Şansalan görev yapacak.