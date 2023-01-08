İhlas Haber Ajansı

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Sivasspor Kayseri maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.


Yiğidolar yarın öğlen yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.


Kayserispor ile Sivasspor ile 13 Ocak Cuma günü saat 17.00'de Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaşacak.

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