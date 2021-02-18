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Sivasspor, Kayseri maçına hazırlanıyor

Süper Lig’in 26.

Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek olan DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.


Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra geniş alan pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.


Sivasspor ile Kayserispor 21 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan görev yapacak.

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