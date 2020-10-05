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Sivasspor, Kayseri maçına moralli hazırlanıyor

DG Sivasspor, bugün akşam yaptığı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.


Süper Lig 2020-2021 sezonunun 5. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı günün ikinci çalışmasıyla sürdürdü.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç yaptı.


Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı tek antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.


Kayserispor ile Sivasspor, 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak.

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