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Sivasspor, Kayseri maçının hazırlıklarına başladı

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.


Spor Toto Süper Lig'de haftayı bay geçirecek Sivasspor, ligin 19'uncu hafta maçında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.


Kırmızı-beyazlılar yarın öğlen yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.


Kayserispor ile Sivasspor ile 13 Ocak Cuma günü saat 17.00'de Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaşacak.

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