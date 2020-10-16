Sivasspor, Kayserispor maçına hazır

Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar ile şut çalışması yaptı.

Sivasspor, gün içinde Kayseri'ye hareket edecek ve kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek.