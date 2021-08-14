Sivasspor, Konya maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçında sahasında İH Konyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise 3 grup halinde yarım saha çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Konyaspor 19 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.