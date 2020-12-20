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Sivasspor, Konya maçına hazır

Süper Lig’in 13.

Süper Lig'in 13. hafta maçında yarın deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kampa, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, idmanın son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. DG Sivasspor kafilesi, akşam saatlerinde maçın oynanacağı Konya şehrine giderek, kamp yapacağı otele yerleşerek ve maç saatini beklemeyecek.


Yarın saat 19.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

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